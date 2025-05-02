Köstebek Tabancasıyla Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Köstebek Tabancasıyla Genç Hayatını Kaybetti

İnegöl'de köstebek tabancasının patlaması sonucu hayatını kaybeden genç, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

02.05.2025 15:49
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Köstebek tabancasının patlamasıyla hayatını kaybeden genç toprağa verildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yanlışlıkla köstebek tabancasının patlaması sonucu hayatını kaybeden genç, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Tuzla Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. Hasan G. ile babası İlyas G. ot biçmek için bahçelerine gitti. Hasan G., eline aldığı köstebek tabancasını kurmak istediği sırada patladı. Köstebek tabancasından çıkan çok sayıda saçma karnına isabet eden Hasan G.'nin yardımına babası koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Toprağa verildi

Yapılan otopsinin ardından cenaze aileye teslim edildi. Hasan G.'nin naaşı, Tuzla Mahallesi Camii'de kılınan öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası, gözyaşları içerisinde köy mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA

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