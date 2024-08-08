Kötü kokulara neden olan evden 3 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika
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Kötü kokulara neden olan evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Kötü kokulara neden olan evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evden kötü kokular gelmesi üzerine yapılan şikayetler sonucunda evde biriken çöpler temizlendi. Ev ve çevresinden 3 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

08.08.2024 15:17  Güncelleme: 15:19
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evden kötü kokular geldiği yönünde yapılan şikayetler üzerine çöp biriktirildiği belirlenen ev ve çevresinden 3 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde bir evden kötü kokular yayılarak çevre sağlığını tehdit ettiği yönünde vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine evde biriken çöplerin boşaltılması için harekete geçti. Temizlik ve Fen işleri Müdürlüğü'nün de personel ve iş makinesi ile destek verdiği, zabıta ve polis ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada evin içi ve çevresinde uzun süredir birikmiş olan 3 kamyon dolusu atık ve çöp çıkarıldı. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, çevre ve insan sağlığını tehdit eden bu tür durumları ortadan kaldırmak için gerekli tüm adımların atıldığını ifade etti.

Öte yandan, söz konusu ev ve çevresindeki çöp ve atıkların tamamen temizlenmesinin ardından, çevre sakinleri de derin bir nefes aldı. Belediye ekipleri, evin dezenfekte edilmesi ve çevre temizliğinin yapılması için de çalışmalara devam edeceklerini belirterek, bu tür olayların tekrarlanmaması için düzenli denetimlerin yapılacağını kaydetti. - KONYA

Kaynak: İHA

Beyşehir, konya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kötü kokulara neden olan evden 3 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika

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