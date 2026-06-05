Kovada Gölü'nde Kaçak Avcılık Denetimi - Son Dakika
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Kovada Gölü'nde Kaçak Avcılık Denetimi

Kovada Gölü\'nde Kaçak Avcılık Denetimi
05.06.2026 11:56
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Eğirdir'de yapılan dron destekli denetimlerde 200 metre uzatma ağına el konuldu.

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kovada Gölü'nde yapılan dron destekli denetimlerde, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen yaklaşık 200 metre uzunluğundaki uzatma ağına el konuldu.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince önceki gün Kovada Gölü'nde gerçekleştirilen denetimlerde teknolojik imkanlardan da yararlanarak kapsamlı inceleme yapıldı. Kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde kullanılan dron destekli denetimlerde, göl içerisinde yasa dışı şekilde bırakılmış uzatma ağı tespit edildi. Ağın yerinin belirlenmesinin ardından ekiplerce gölden çıkarılan yaklaşık 200 metre uzunluğundaki uzatma ağına el konulurken, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Kovada Gölü, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Eğirdir, Isparta, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kovada Gölü'nde Kaçak Avcılık Denetimi - Son Dakika

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