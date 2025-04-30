Kovan Hırsızı Güvenlik Kamerasında Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kovan Hırsızı Güvenlik Kamerasında Yakalandı

Geniş Video İzle

Manisa'da arı kovanları çalan hırsız, güvenlik kamerası sayesinde yakalandı; kovanlar sahibine iade edildi.

30.04.2025 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kovan hırsızı kamerada

Kovanları çalan hırsızı taktığı güvenlik kamerasıyla yakalattı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde arı kovanlarını çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalanınca yakayı ele verdi. Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı çalışmasıyla hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalanırken yaklaşık değeri 70 bin TL olan kovanlar sahibine teslim edildi.

Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Maldan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede arıcılık faaliyeti yapan Hidayet Karaman'a ait arı kovanları farklı farklı günlerde çalınmaya başladı. Durum üzerine arı kovanlarının bulunduğu bölgeye güvenlik kamerası yerleştiren Karaman, kovanların başında olmadığı günlerde bölgeyi izlemeye aldı. Hırsızın yeniden olay yerine gelerek kovanları incelediği ve daha sonra da en güçlü olan kovanı çaldığını gören Karaman, kamera kayıtlarıyla birlikte soluğu Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığında aldı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine çalışma başlatan ekipler kısa sürede hırsızlık şüphelisi R.D.'yi tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan R.D. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan piyasa değeri 70 bin TL civarında olan 3 kovan ise arıcı Hidayet Karaman'a teslim edildi.

Karaman'ın şikayetçi olması üzerine olayla ilgili mahkeme süreci başladı.

İlkinde fark etti üçüncüde yakalattı

Arılarının çalındığını fark etmesi üzerine kamera takmaya karar verdiği kamerayı kurmadan önce arılarının yeniden çalındığını ancak hırsızın üçüncü defa gelmesiyle kameralara yakaladığını söyleyen arıcı Hidayet Karaman, "Ramazan'ın son haftası buradan arılarım çalındı. Buraya geldiğimde kovanlarımdan en iyilerinin çalındığını fark ettim. İkinci defa güvenlik kamerası takmaya karar verdim. Kamerayı almadan önce bir defa daha gelerek ikinci defa yine kovanımı çaldı. Üçüncüde kamerayı kurmuştum. Bu sefer kameraya yakalandı. Kendisi buradan çalarken görüntülerde var. Kendisi 70 yaşında yaşlı bir amca. Kameraya yakalanınca ben işteydim. Kameraya yakalanınca telefonuma bildirim geldi. Jandarmaya haber verdi. Jandarmadan arkadaşlar geldi. 3 gün kadar arama sürecinden sonra sağ olsun jandarma arkadaşlar yakaladılar. Kovanlarımızı tespit ettik. Geri getirdik" dedi.

"Biz yaşadık diğer arkadaşlar yaşamasın"

Arıcı meslektaşlarına da tavsiyelerde bulunan Karaman, "Biz böyle bir mağduriyet yaşadık. Diğer arıcı arkadaşlar da tedbirlerini alsınlar. İster foto kapan olur ya da güvenlik kamerası olur. Bu olayı yaşadıktan sonra arıcı arkadaşlardan bu duruma maruz kalan birçok kişi beni aradı. Böyle şeyler oluyormuş demek. Biz ilk defa karşılaştık. Umarım diğer arıcı arkadaşlar böyle şeylerle karşılaşmaz. Biz yaşadık diğer arkadaşlar yaşamasın" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Yunusemre, Güvenlik, Jandarma, Karaman, 3-sayfa, Manisa, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kovan Hırsızı Güvenlik Kamerasında Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
28 çocuğu ve 250’den fazla torunu var 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı 28 çocuğu ve 250'den fazla torunu var! 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
00:10
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
15:04
Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
14:53
CHP’li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi
CHP'li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi
14:51
Sivas’ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
Sivas'ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
14:42
12 yıldır komada olan Michael Schumacher’den duygulandıran hareket
12 yıldır komada olan Michael Schumacher'den duygulandıran hareket
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:38
Murat Ongun’un eşinden akla ziyan ifade
Murat Ongun'un eşinden akla ziyan ifade
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 10:15:54. #7.12#
SON DAKİKA: Kovan Hırsızı Güvenlik Kamerasında Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.