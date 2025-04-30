Kovan Hırsızı Güvenlik Kamerasında Yakalandı

Kovan hırsızı kamerada

Kovanları çalan hırsızı taktığı güvenlik kamerasıyla yakalattı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde arı kovanlarını çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalanınca yakayı ele verdi. Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı çalışmasıyla hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalanırken yaklaşık değeri 70 bin TL olan kovanlar sahibine teslim edildi.

Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Maldan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede arıcılık faaliyeti yapan Hidayet Karaman'a ait arı kovanları farklı farklı günlerde çalınmaya başladı. Durum üzerine arı kovanlarının bulunduğu bölgeye güvenlik kamerası yerleştiren Karaman, kovanların başında olmadığı günlerde bölgeyi izlemeye aldı. Hırsızın yeniden olay yerine gelerek kovanları incelediği ve daha sonra da en güçlü olan kovanı çaldığını gören Karaman, kamera kayıtlarıyla birlikte soluğu Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığında aldı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine çalışma başlatan ekipler kısa sürede hırsızlık şüphelisi R.D.'yi tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan R.D. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan piyasa değeri 70 bin TL civarında olan 3 kovan ise arıcı Hidayet Karaman'a teslim edildi.

Karaman'ın şikayetçi olması üzerine olayla ilgili mahkeme süreci başladı.

İlkinde fark etti üçüncüde yakalattı

Arılarının çalındığını fark etmesi üzerine kamera takmaya karar verdiği kamerayı kurmadan önce arılarının yeniden çalındığını ancak hırsızın üçüncü defa gelmesiyle kameralara yakaladığını söyleyen arıcı Hidayet Karaman, "Ramazan'ın son haftası buradan arılarım çalındı. Buraya geldiğimde kovanlarımdan en iyilerinin çalındığını fark ettim. İkinci defa güvenlik kamerası takmaya karar verdim. Kamerayı almadan önce bir defa daha gelerek ikinci defa yine kovanımı çaldı. Üçüncüde kamerayı kurmuştum. Bu sefer kameraya yakalandı. Kendisi buradan çalarken görüntülerde var. Kendisi 70 yaşında yaşlı bir amca. Kameraya yakalanınca ben işteydim. Kameraya yakalanınca telefonuma bildirim geldi. Jandarmaya haber verdi. Jandarmadan arkadaşlar geldi. 3 gün kadar arama sürecinden sonra sağ olsun jandarma arkadaşlar yakaladılar. Kovanlarımızı tespit ettik. Geri getirdik" dedi.

"Biz yaşadık diğer arkadaşlar yaşamasın"

Arıcı meslektaşlarına da tavsiyelerde bulunan Karaman, "Biz böyle bir mağduriyet yaşadık. Diğer arıcı arkadaşlar da tedbirlerini alsınlar. İster foto kapan olur ya da güvenlik kamerası olur. Bu olayı yaşadıktan sonra arıcı arkadaşlardan bu duruma maruz kalan birçok kişi beni aradı. Böyle şeyler oluyormuş demek. Biz ilk defa karşılaştık. Umarım diğer arıcı arkadaşlar böyle şeylerle karşılaşmaz. Biz yaşadık diğer arkadaşlar yaşamasın" diye konuştu.