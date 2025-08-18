Kovancılar'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Kovancılar'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Kovancılar\'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
18.08.2025 21:30  Güncelleme: 21:45
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen arazi yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz açıklanmadı ve inceleme başlatıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kovancılar ilçesi Gedikyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple arazide yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

