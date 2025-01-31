Kovancılar'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Girişi Yasaklandı - Son Dakika
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Kovancılar'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Girişi Yasaklandı

Kovancılar\'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Girişi Yasaklandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

31.01.2025 11:39
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde şap hastalığı nedeni ile hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaklaşık bir ay önce bazı hayvanlarda hastalık ortaya çıktı. Tanısı konulamayan hastalık nedeni ile özellikle kuzular doğar doğmaz telef olmaya başladı. Son 15 günde şap belirtilerinin göstermesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek araştırma yapıp, önlem amacıyla da kente hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı.

Konu ile ilgili bilgi veren ilçede görevli veterinerlerden Muhammet Zahit Akalın, "Yaklaşık bir ay önce çıktı. İlk etapta şap olduğunu tespit edemedik, belirti yoktu. Baktık, 15-20 gün sonra hayvanlarda, koyunlarda belirtiler görüldü. Kuzularda görülmüyor, kuzularda ani ölümlere sebep oluyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü numune aldı. Numune sonuçları henüz ulaşmadı. Hayvanlara baktığımızda şap olduğu kesinleşti. Hayvanlarda, kuzularda büyük ölümlere sebep oluyor. Vatandaşlarımız mağdur oldu. Tedbir amaçlı karantinaya alındı. Bulaşıcı hastalık, şüpheli durum olduğu için karantinaya aldılar" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kovancılar'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Girişi Yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kovancılar'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Girişi Yasaklandı - Son Dakika
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