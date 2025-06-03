Köy Mezarlıklarında Temizlik Çalışması

Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köy mezarlıklarında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi temizlik yapıldı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy mezarlıklarında detaylı bir temizlik çalışması başlattı. Ekipler mezarlıklarda otların kesilmesi ile birlikte çevre düzenlemelerini gerçekleştirdiler. Temizlik çalışmasının Arefe gününe kadar devam edeceği belirtildi. Çalışmaların vatandaşların rahat bir ortamda mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için yapıldığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR