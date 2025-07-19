Köyceğiz\'de Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde otluk alanda başlayan yangını orman ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Köyceğiz Sazak Mahalesinde çkış nedeni henüz tespit edilemeyen otluk alan yangını sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Yanan bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Sazak Mahallesi sakinlerinin de müdahale ettiği yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA