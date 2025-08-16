Köyceğiz\'de Silah Satışı Operasyonu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iletişim uygulaması üzerinden silah satışı yaptığı belirlenen eve yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın iletişim uygulaması üzerinden silah satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 3 adet belgesiz av tüfeği, belgesiz havalı tüfek, belgesiz kurusıkı tabanca ve şarjörü, saçma atan havalı tabanca ve şarjörü, testere ağızlı pala, oluklu pala, 2 adet oluklu kasatura, 2 adet muşta, 13 adet tüfek kartuşu, 19 adet gaz tüpü ve saçma ele geçirdi. Şüpheli şahıs Uşak ilinde yakalandı - MUĞLA