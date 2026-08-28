Seyir halindeki yakıt tankerinde yangın çıktı, alevler ormana sıçradı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakıt tankerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay, Döğüşbelen Mahallesi Karayolu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir yakıt tankerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden şoför araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, hızla büyüyen yangın yol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı. Kısa sürede bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangın dolayısıyla karayolun trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.