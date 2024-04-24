Köyde çıkan yangında 3 ev alevlere teslim oldu
KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde köyde çıkan yangında 3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık alevlere teslim oldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Olay, Daday ilçesi Değirmencik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bilinmeyen sebeple çıkan yangında 3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık alevlere teslim oldu. Yangın ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Köyde Korkutan Yangın: Evler ve Ahırlar Küle Döndü, 4 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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