Köyde Korkutan Yangın: Evler ve Ahırlar Küle Döndü, 4 Hayvan Telef Oldu

3.Sayfa

Köyde çıkan yangında 3 ev alevlere teslim oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde köyde çıkan yangında 3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık alevlere teslim oldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Olay, Daday ilçesi Değirmencik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bilinmeyen sebeple çıkan yangında 3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık alevlere teslim oldu. Yangın ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.