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Yardıma koşup elini tuttuğu gence "Beni tanıyor musun?" diye sordu

Köyde yangın faciası: Kalorifer kazanında çıkan yangın eve, ahıra ve samanlığa sıçradı

BOLU - Bolu'da kalorifer kazanında çıkan yangın 3 katlı eve, ahıra ve samanlığa sıçradı. 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu yangında ahır ve samanlık küle döndü, evde ise büyük çapta hasar oluştu.

Çaydurt mevkisinde bulunan Alıçören köyünde Rıdvan Özcan'a ait 3 katlı evin yanında bulunan kalorifer kazanında yangın çıktı. Kalorifer kazanından yükselen alevler eve, ahıra ve samanlığa sıçradı. Evde bulunanlar korkuyla dışarıya çıktı, yangını görenler ise Özcan ailesinin yardımına koştu. Yangın sebebiyle 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Telef olan hayvanlar vatandaşlar tarafından ahırdan çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın sebebiyle samanlık ve ahır küle döndü, 3 katlı evde ise büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.