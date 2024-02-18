Köylüler patlama sesleri ile uyandı: Tek katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Köylüler patlama sesleri ile uyandı: Tek katlı ev alevlere teslim oldu

Köylüler patlama sesleri ile uyandı: Tek katlı ev alevlere teslim oldu

Bartın'ın Arıt köyünde çıkan yangında bir ev yanarken, yanındaki evin çatısı da kül oldu. Köylüler, alevler ve dumanları görünce büyük panik yaşadı.

18.02.2024 22:36  Güncelleme: 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köylüler patlama sesleri ile uyandı: Tek katlı ev alevlere teslim oldu

Ne olduğunu anlayamayan köylüler, alevler ve dumanları görünce büyük panik yaşadı

Bartın'ın Arıt köyünde çıkan yangında bir ev yanarken, yanındaki evin çatısı da kül oldu

BARTIN - Bartın'ın Arıt Köyü'nde bulunan tek katlı bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin neden olduğu patlama seslerine uyanan köylüler ise dumanları görüntüce büyük panik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Arıt köyü Nuhlar Mahallesi'nde İsmail Bayram'a ait tek katlı evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah saat 07: 00 sıralarında başlayan yangın, tüm binayı sardı. Evde bulunan televizyon ve mutfak tüpünün art arda patlaması üzerine uyanan köylüler, büyük panik yaşadı. Pencere ve balkonlardan dumanları gören köylüler, hemen olay yerine doğru hareket etti. Bir evin yandığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini arayarak, yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadı. Yandaki 2 katlı bir evin çatısına da sıçrayan yangında, İsmail Bayram'a ait ev kül olurken, yanındaki binanın çatısı da büyük hasar gördü.

İsmail Bayram'ın yangın anında köyde değil Bartın il merkezindeki evinde olduğu öğrenilirken, yangının ise elektrik kontağından çıktığı tahmil ediliyor

Sosyal medyadan tepki

Köylüler ise sosyal medya hesaplarından büyük korku yaşadıklarını belirterek, itfaiyenin alevlere zamanında yetişemediğini ifade etti. 2013 yılında nüfusu 2 binin altına düşmesi nedeniyle Belde Belediyesi'nden köye dönüşen Arıt'ta yaşayan vatandaşlar, köydeki muhtarlık binası garajında bir itfaiye aracı olmasına rağmen 35 kilometre uzaklıktaki Bartın'dan itfaiye aracının beklendiğini ileri sürdü. Köydeki itfaiye aracının atıl bir vaziyette beklediğini belirten köylüler, kullanacak şoför ve müdahale malzemelerinin bulunmaması nedeniyle alevlere müdahale edilemediğini ifade ederek, tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

Bartın, İtfaiye, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köylüler patlama sesleri ile uyandı: Tek katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:52:39. #1.12#
SON DAKİKA: Köylüler patlama sesleri ile uyandı: Tek katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement