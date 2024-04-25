Koyunun kafa attığı yetiştirici hastanelik oldu - Son Dakika
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Koyunun kafa attığı yetiştirici hastanelik oldu

Koyunun kafa attığı yetiştirici hastanelik oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kesime getirilen koyunun kafa attığı yetiştirici, arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yetiştirici, çekilen tomografi sonucunu bekliyor.

25.04.2024 15:51
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kesime getirilen koyunun kafa attığı yetiştirici hastanelik oldu.

Olay, öğle saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu üzerinde bulunan Malatya Et ve Et Ürünleri Sanayi'de (MALET) meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvan yetiştiricisi Ahmet Y. (53) aracı ile getirdiği 10 adet koyunu kesimhaneye indirmeye çalışırken koyunlardan birinin saldırısı ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Koyunun kafa attığı yetiştirici neye uğradığını şaşırırken arkadaşlarının yardımı ile Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren Ahmet Y. mide bulantısı şikayeti olduğunu belirterek çekilen tomografinin sonucu beklediklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Koyunun kafa attığı yetiştirici hastanelik oldu - Son Dakika

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