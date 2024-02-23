Kozan Cezaevinde Hükümlülere Atatürk Filmi Gösterimi

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Adana'nın Kozan ilçesinde açık ceza infaz kurumundaki hükümlülere yönelik sosyal kültürel faaliyetler çerçevesinde "Atatürk 1881-1919" isimli sinema filmi gösterimi gerçekleştirildi.

Kozan Cezaevi Müdürlüğü ve Kozan Belediyesi tarafından açık cezaevinde hükümlülere sinema keyfi yaşatıldı. Hükümlüler "Atatürk 1881 - 1919" isimli sinema filmini izleme imkanı buldu. Etkinliğe Kurum Müdürü, kurum personelleri ve hükümlüler katıldı. - ADANA