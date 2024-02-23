Kozan Cezaevinde Hükümlülere Atatürk Filmi Gösterimi - Son Dakika
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Kozan Cezaevinde Hükümlülere Atatürk Filmi Gösterimi

Kozan Cezaevinde Hükümlülere Atatürk Filmi Gösterimi

Adana'nın Kozan ilçesindeki açık ceza infaz kurumunda hükümlülere sosyal kültürel faaliyetler kapsamında 'Atatürk 1881-1919' isimli sinema filmi gösterildi. Etkinliğe cezaevi yetkilileri ve hükümlüler katıldı.

23.02.2024 09:04  Güncelleme: 09:11
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Adana'nın Kozan ilçesinde açık ceza infaz kurumundaki hükümlülere yönelik sosyal kültürel faaliyetler çerçevesinde "Atatürk 1881-1919" isimli sinema filmi gösterimi gerçekleştirildi.

Kozan Cezaevi Müdürlüğü ve Kozan Belediyesi tarafından açık cezaevinde hükümlülere sinema keyfi yaşatıldı. Hükümlüler "Atatürk 1881 - 1919" isimli sinema filmini izleme imkanı buldu. Etkinliğe Kurum Müdürü, kurum personelleri ve hükümlüler katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Kozan, 3.Sayfa, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kozan Cezaevinde Hükümlülere Atatürk Filmi Gösterimi - Son Dakika

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