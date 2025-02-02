Kozan\'da Elektrik Kontağı Yangın Çıkardı

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Adana'nın Kozan ilçesinde iki katlı evde yangın çıktı. Evde maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 13.30 sıralarında merkez Cumhuriyet Mahallesi Güralp Sokak'taki İsmail Azgın'a ait iki katlı evin 2'nci katında, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA