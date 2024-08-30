Kozan'da Mısır Samanı Balyaları Vatandaşı İsyan Ettirdi - Son Dakika
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Kozan'da Mısır Samanı Balyaları Vatandaşı İsyan Ettirdi

Kozan\'da Mısır Samanı Balyaları Vatandaşı İsyan Ettirdi

Kozan Organize Sanayi Bölgesine kamyonla tedbirsiz bir şekilde taşınan 600 kiloluk mısır samanı balyaları, sürekli düşerek vatandaşların canını tehlikeye sokuyor. Balyaların düşmesi sonucu sulama kanalı tıkanıyor, ağaçlar zarar görüyor ve evlere zarar veriyor. Vatandaşlar, yetkililerin önlem almasını ve denetim yapmasını istiyor.

30.08.2024 15:27
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Adana'nın Kozan ilçesinde evinin önüne ve üstüne düşen 600 kiloluk mısır samanı balyaları vatandaşı isyan ettirdi

Kozan Organize Sanayi Bölgesine kamyonla tedbirsiz bir şekilde mısır samanı balyası taşınması vatandaşı canından bezdirdi. Balyaların taşınırken sürekli düşmesi ve tehlike oluşturmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Yol kenarında evi olan şans eseri hayatta kaldıklarını kimi zaman evlerinin üzerine, kimi zaman evin önüne kim zaman da kendi üzerlerine bayla düştüğünü söyledi.

Bayla düşmesi sonucu sulama kanalının tıkandığını, ağaçlarının zarar gördüğünü ve her an tehlike ile karşı karşıya olduklarını kaydeden Kemal Altıntaş, kamyonların balya taşırken üzerinin branda örtülmesi gerektiğini ifade etti.

Geçen ay üzerine saman balyası düştüğünü söyleyen Altıntaş, "Burada bahçem ve evim var. 4. kez balya düşüyor. Önce buğday balyası üzerime düştü. O an öldüm sandım ama saman balyasının içerisindeydim. Daha sonrada bir çok kez bahçeye ve evin üzerine balya düştü. Makine ile temizlettik. Sulama kanalını temizledik. Bugün de balya düşerek eve zarar verdi. Yetkililerin bir an önce önlem alınmasını denetim yapmasını istiyoruz. Burada zaten yol tehlikeli Allah'tan çocuk yok" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da Mısır Samanı Balyaları Vatandaşı İsyan Ettirdi - Son Dakika

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