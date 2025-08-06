Adana'nın Kozan ilçesinde hijyen kurallarına uyulmadan, otomobil bagajında taşınan et dikkat çekerken, görenler de tepki gösterdi.
Merkez Arslanpaşa Mahallesi Aşağı Sokak'ta bulunan bir kasaba, 01 Y 4681 plakalı otomobilin bagajında kesimi yapılarak getirilen küçükbaş hayvan etleri bırakıldı. Görüntülerde, 3 küçükbaş hayvanın hiçbir hijyen ve denetim olmadan kasaba getirilmesi dikkat çekti.
Aracın bagajından çıkarılan eldiven bile takılmadan taşınan etlerin götürülmesini vatandaşlardan biri cep telefonu ile kaydetti. Görüntüleri görenler hijyensizliğe tepki gösterdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kozan'da Hijyenik Olmayan Et Taşınması Tepki Çekti - Son Dakika
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