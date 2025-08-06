Kozan\'da Hijyenik Olmayan Et Taşınması Tepki Çekti

Adana'nın Kozan ilçesinde hijyen kurallarına uyulmadan, otomobil bagajında taşınan et dikkat çekerken, görenler de tepki gösterdi.

HİJYEN KURALLARI HİÇE SAYILDI

Merkez Arslanpaşa Mahallesi Aşağı Sokak'ta bulunan bir kasaba, 01 Y 4681 plakalı otomobilin bagajında kesimi yapılarak getirilen küçükbaş hayvan etleri bırakıldı. Görüntülerde, 3 küçükbaş hayvanın hiçbir hijyen ve denetim olmadan kasaba getirilmesi dikkat çekti.

ELDİVEN BİLE TAKMADI

Aracın bagajından çıkarılan eldiven bile takılmadan taşınan etlerin götürülmesini vatandaşlardan biri cep telefonu ile kaydetti. Görüntüleri görenler hijyensizliğe tepki gösterdi.