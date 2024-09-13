Kozan\'da Kereste Yangını Erken Müdahale ile Söndürüldü

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Adana'nın Kozan ilçesinde kerestecide çıkan yangın, sanayi sitesinde nöbetçi kalan esnaf sayesinde büyümeden söndürüldü.

Kozan'da Varsaklar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesindeki kerestecide saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Sanayide gece mesaisine kalan esnafın yangını görüp haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangın erken müdahaleyle diğer iş yerlerine sıçramadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA