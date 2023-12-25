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Kozan'da kumar oynayanlara ceza

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında kumar oynayan 5 kişiye 24 bin 330 TL idari para cezası uygulandı.

Kozan\'da kumar oynayanlara ceza
25.12.2023 - 11:17,  Güncelleme: 11:20
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ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında kumar oynayan 5 kişiye 24 bin 330 TL idari para cezası uygulandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve güveni için 18 - 25 Aralık tarihleri arasında huzur ve güven uygulamaları gerçekleştirildi. 31 noktada 248 personel ile yapılan denetimlerde 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 105 adet fişek ele geçirildi. Trafikte yapılan denetimlerde 2 araca modifiyeden işlem yapılırken 12 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. 9 araç ve 3 motosiklet trafikten men edildi.

Gerçekleşen şok uygulamalarda ise kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak tutuklandı. İlçede kumar oynatan 1 kişiye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 5 şahsa ise 24 bin 330 TL idari para cezası uygulandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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