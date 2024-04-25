Kozan\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, otomobil hasar gördü

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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı, otomobil maddi hasar gördü.

Kozan'da kaza Tufanpaşa Mahallesi, Üstün Sokakta meydana geldi. Semih Kalkan idaresindeki 01 AUD 684 plakalı motosiklet ile sürücü ismi öğrenilemeyen 01 AHZ 335 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Semih Kalkan yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlem aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA