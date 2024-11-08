Kozan'da Pompalı Tüfekle Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kozan'da Pompalı Tüfekle Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Kozan\'da Pompalı Tüfekle Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, eski eşine pompalı tüfekle saldıran Ali A. tutuklandı.

08.11.2024 16:52
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Adana'nın Kozan ilçesinde dün sokak ortasında dini nikahlı eski eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vuran ve ardından polis ekiplerinin tarafından yakalanan şüpheli Ali A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kozan'ın Tavşantepe Mahallesi'nde eski dini nikahlı eşi Ayşe B.'ye silahla saldırarak ayağından yaralayan Ali A., olayın ardından kaçtığı Doğanalan Mahallesi'nde suç aletiyle yakalanmıştı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da Pompalı Tüfekle Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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