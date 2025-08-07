Kozan\'da Temizlik Görevlilerinden Örnek Davranış: Buldukları Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

Adana'nın Kozan ilçesinde temizlik görevlileri çalıştıkları sırada içinde bir miktar para olan cüzdan bularak sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Kozan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Murat Özer, Adem Kara ve Mehmet Yöndem, Ağlıboğaz Mahallesi'nde çalıştıkları sırada bir çöp poşeti içerisinde cüzdan buldu. Cüzdanın içerisinde bin 965 TL olduğunu fark eden çalışanlar, sahibine ulaşabilmek için bölgede araştırma yaptı. Kimlik bulunmayan cüzdanın sahibi, çevredeki vatandaşlara sorularak tespit edildi. Şahsa ulaşan temizlik işçileri, yanlışlıkla çöpe atılan cüzdanı sahibine teslim etti.

Cüzdanını eksiksiz bir şekilde teslim alan vatandaş, duyarlı ve örnek davranışlarından dolayı temizlik personeline teşekkür etti. - ADANA