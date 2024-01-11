Kozan\'da Trafik Ekipleri Emniyet Kemeri ve Telefon Kullanımı Konusunda Uyarıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde emniyet kemeri, direksiyon başında telefon kullanımı konusunda sürücüleri tek tek uyardı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında meydana gelen 334 yaralamalı trafik kazasın da 538 vatandaşı yaralandı. İlçe genelinde yaralanmaları ve kazaları engellemek için 15 Ocak 2023 tarihine kadar "Emniyet Kemeri" farkındalığını arttırıcı uygulamalara başlayan ekipler 15 Ocak tarihinden itibaren kent genelinde emniyet kemeri ve telefon kullanımı konusunda cezai işlemlerin kent güvenlik kameralarından denetimlerle uygulanacağı belirtildi.

İlçe de göç yolunda polis sürücüleri kemer ve telefon konusunda uyardı. Gerçekleşen denetimlerde trafik ekipleri, araç içinde emniyet kemeri kuralına uymayan sürücülerin kemerlerini kurallara uygun bir şekilde takmasını sağladı. Denetimlerde sürücülerin çoğu emniyet kemeri takmadığı için trafik ekipleri tarafından uyarılırken ön koltukta 10 yaş altı oturan çocuklar arka koltuklara alındı. Emniyet kemerini hileli takan sürücüler ise polisin dikkatin kaçmadı. Kemerlerin doğru kullanımı için denetlenen araçlarda sürücülerin polislere kendilerini savunmaları ise ilginç anlar oluşturdu. - ADANA