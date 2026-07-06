Kozan\'da Uyuşturucu ve Hükümlüler Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen "Güven Uygulamaları" çerçevesinde aranan 4 hükümlü yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında "Güven Uygulamaları" kapsamında ilçe genelinde 36 noktada 194 emniyet personeli ile asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde 2 araca modifiyeden işlem uygulanırken, 34 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası kesildi. Ayrıca 11 araç ile 10 motosiklet trafikten men edildi. Uygulamalarda 0,35 gram ile 22 uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen 1 şüpheli ile "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, aynı suçtan 3 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "silahla yağma" suçundan 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile "kasten yaralama" suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı bildirildi. - ADANA