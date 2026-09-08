Kozan'daki orman yangını İmamoğlu'na sıçradı, Üçtepe Mahallesi'nde evler yandı
Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını, İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi Elifçeler mevkisine kadar ilerledi. Bölgede bazı evler yanarken, jandarma anonsuyla boşaltılan mahallede ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını İmamoğlu ilçesine kadar ilerledi. İmamoğlu ilçesinde bir mahalledeki evler boşaltılırken, bazı evler yandı. Yangının dayandığı mahalle havadan görüntülendi.
Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde başlayan yangın İmamoğlu ilçesine kadar uzandı. İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi Elifçeler mevkiindeki evler boşaltılırken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Bölgedeki evlerin bazıları yanarken, bazılarında maddi hasar meydana geldi. Kozan'daki ve İmamoğlu'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın bölgesi havadan görüntülendi.
Ahmet Elli adlı vatandaş, "Jandarma anons edip boşalttı. Köyün son durumu perişan. Allah yardım etsin" dedi.
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