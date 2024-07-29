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Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan yangın kısmen kontrol altına alınmıştı. Bölgede rüzgarın etkili olmasıyla birlikte yeniden alevler yükseliyor. Yangına 5 helikopter, 2 uçak ve 350 personeli ile müdahale devam ediyor.

Yangında şuana kadar 15 dönüm ziraat alanı ve 30 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Zaman zaman alevlerin yükseldiği bölgede ekiplerin zorlu çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı.