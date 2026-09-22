Kozinoğlu'nun 2011'deki tutuklama sevk yazısında Zekeriya Öz'ün imzası çıktı - Son Dakika
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Kozinoğlu'nun 2011'deki tutuklama sevk yazısında Zekeriya Öz'ün imzası çıktı

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Kozinoğlu\'nun 2011\'deki tutuklama sevk yazısında Zekeriya Öz\'ün imzası çıktı
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Kozinoğlu'nun 10 Mart 2011'de tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmesini isteyen yazıyı dönemin savcısı Zekeriya Öz imzaladı. Öz 2015'te meslekten ihraç edilip firari olarak aranırken, Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma 2026'da yeniden başlatıldı.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında tutuklanması sürecinde, dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından hazırlanan sevk yazısı ortaya çıktı. 10 Mart 2011 tarihli yazıda Öz'ün, Kozinoğlu'nun tutuklanması talebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğine sevk edilmesini istediği görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosunca hazırlanan belgede, Kaşif Kozinoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma" suçlamaları kapsamında tutuklanması talep edildi. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından imzalanan yazıda, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve suç için öngörülen cezanın üst haddi gerekçe gösterildi.

Zekeriya Öz meslekten ihraç edildi

Ergenekon ve 17-25 Aralık soruşturmalarında görev yapan Zekeriya Öz hakkında ilerleyen süreçte FETÖ/PDY kapsamında soruşturmalar yürütüldü. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2015 yılında meslekten ihraç edilen Öz hakkında, 17 Aralık soruşturmasına ilişkin çeşitli suçlamalarla dava açıldı. Öz hakkında söz konusu dava kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis ile çeşitli suçlardan toplam 27 yıl 6 aydan 72 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

2015 yılından bu yana firari

Zekeriya Öz hakkında 2015 yılında yakalama kararı çıkarıldı. Öz'ün Almanya'ya kaçtığı iddia edildi. Hakkında Türkiye'de devam eden yargı süreçleri bulunan Öz, firari olarak aranıyor.

Kozinoğlu'nun ölümü yeniden soruşturuluyor

Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma, 2026 yılında yeniden başlatıldı. Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırıldı. Soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun cezaevinde bulunduğu dönemde görev yapan bazı kişiler hakkında adli işlemler gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kozinoğlu'nun 2011'deki tutuklama sevk yazısında Zekeriya Öz'ün imzası çıktı - Son Dakika
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