Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında Arslan, Vatan, Beyke Silivri Adliyesine getirildi

Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında Arslan, Vatan, Beyke Silivri Adliyesine getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke Silivri Adliyesine getirildi. Aynı soruşturmada Arslan, Vatan ve Beyke adliyeye getirildi.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke Silivri Adliyesine getirildi.
Kaynak: İHA
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