Batman'ın Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Kozluk Sason sınırınında bulunan Harami Gediği üs bölgesinde görev yapan güvenlik korucularıyla bir araya geldi.
Batman kırsalında görevleri başında bulunan güvenlik korucularıyla 1710 rakımlı Harami Gediği üs bölgesinde bir araya gelen Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, güvenlik korucularının vatanın bölünmez bütünlüğü ve ülkenin her karış toprağının korunmasında kendilerine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirdiğini belirterek, başarılar diledi. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Harami Gediği üs bölgesindeki güvenlik korucularıyla buluştu - Son Dakika
Maltepe'de uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada pelüş oyuncak ayının içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kırşehir'de etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle Kalehöyük'teki Türk bayrağı yırtıldı. Şehrin simgelerinden biri olan bayrak, geçmişte de yırtılmış ve yenilenmişti. Vali İrfan Kurucu döneminde yapılan çevre düzenlemesi sonrasında bayrak, şehrin önemli simgelerinden biri haline gelmişti.
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