Kozluk\'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Alıçlı köy yolunda meydana gelen motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, iki gün önce Alıçlı köy yolunda U.M. (18) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN