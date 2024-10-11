Kozmetik Fabrikasında Yangın: Patlama Sesleri Endişe Yarattı

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Kozmetik fabrikası hurdalığa dönüştü: Patlama sesleri yükseliyor

TEKİRDAĞ - Çorlu- Çerkezköy yolu üzerinde bulunan Yalıboyu OSB içerisindeki Gorka kozmetik fabrikası yangın neticesinde adeta hurdalığa dönüştü. Patlama sesleri çevredeki vatandaşları korkuturken yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Gorka kozmetik fabrikasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı ancak yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Patlama sesleri yükseliyor

Fabrikada çıkan yangın devam ederken içeriden gelen patlama sesleri çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı.

3 saattir yanan kozmetik fabrikası adeta hurdalığa dönerken itfaiye ekipleri alevlerle mücadele etmeye devam ediyor.