Kredi kartı dolandırıcısı suçüstü yakalandı

Samsun'da başkasının kredi kartı bilgisiyle kuyumcudan 2 adet altın bilezik alan şahıs, cep telefonu almak isterken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, tanımadığı birinin ele geçirdiği kredi kartı bilgileriyle Samsun'da gittiği kuyumcudan 2 adet altın bilezik alan üniversite öğrencisi B.C.B. (22) bu kez aynı kredi kartı bilgileriyle telefoncudan cep telefonu almak isterken polise yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.C.B., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve suçunu itiraf edip pişman olduğunu söyleyen B.C.B., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN