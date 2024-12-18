Kripto Para Operasyonu: Şahıs Yakalandı

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Samsun'da yurt dışı merkezli bir şirketin kripto para hesaplarına para transferi yapan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlamak amacıyla dünya genelinde bahis ve kumar altyapısı sunan yurt dışı merkezli bir şirkete kripto para transferi yaptığı tespit edilen şüpheli M.D.'yi (31) Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle ikametinde yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN