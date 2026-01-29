Portekiz'i Kristin fırtınası vurdu: 5 ölü - Son Dakika
Portekiz'i Kristin fırtınası vurdu: 5 ölü

29.01.2026 11:37  Güncelleme: 12:00
Portekiz'in orta ve kuzey kesimlerinde etkili olan Kristin fırtınası, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. En az 5 kişi hayatını kaybederken, 850 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Hükümet olağanüstü hal ilan edilmesini talep etti.

Portekiz'in orta ve kuzey kesimlerinde etkili olan Kristin fırtınasının yol açtığı sel, toprak kayması ve kazalarda en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Portekiz'in orta ve kuzey kesimlerini Kristin fırtınası vurdu. Fırtınanın yol açtığı sel, toprak kayması ve kazalarda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Sivil koruma yetkililerine göre, şiddetli yağış ve saatteki hızı 150 kilometreye (95 mil) varan rüzgar, ülke genelinde 3 binden fazla kazaya neden oldu. Çok sayıda kişi devrilen ağaçlar veya savrulan enkaz nedeniyle yaralandı.

Ülkede 850 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

Hükümetin "aşırı bir iklim olayı" olarak tanımladığı fırtına nedeniyle okullar kapatıldı, binalar hasar gördü ve ulaşım ciddi şekilde aksadı. Başkent Lizbon'u kuzeye bağlayan ana otoyol da dahil olmak üzere birçok yol ve demir yolu hattı kapandı. Kıyı kenti Figueira'da Foz'da bir dönme dolap devrildi; bir binanın çatısının bir kısmının kopması sonucu birçok araç zarar gördü.

Olağanüstü hal çağrısı

Leiria şehrindeki Monte Real hava üssünde şiddetli rüzgar nedeniyle en az iki F-16 hasar gördü. Leiria Belediye Başkanı Gonçalo Lopes, hükümeti olağanüstü hal ilan etmeye çağırdı. Elektrik dağıtım şirketi E-Redes'e göre, 850 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. "Kamusal alanlarımız altüst olmuş durumda" açıklaması yapan Lopes, "Bu, önümüzdeki aylarda çok büyük bir toparlanma çabası gerektirecek. Etkisi, şehrimizde bir bombanın yol açabileceğine benziyor; büyük çaplı bir yıkım söz konusu" dedi.

İspanya'da da etkili oldu

Portekiz'in ardından İspanya'da da etkili olan fırtına beraberinde kar, yağmur ve kuvvetli rüzgarlar getirdi. Acil servisler, hava koşullarına bağlı yaklaşık 2 bin olaya müdahale edildiğini bildirdi. İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı AEMET, bazı bölgelerde kasırga şiddetine ulaşması beklenen çok kuvvetli rüzgarlar konusunda uyarıda bulundu. Rüzgarın gücü nedeniyle güneydoğudaki Almeria'nın bazı kesimleri için kırmızı hava durumu alarmı ilan edildi. - LİZBON

