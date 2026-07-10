KSÜ Hastanesinde Usulsüzlük İddiası

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin sterilizasyon biriminde, tek kullanımlık tıbbi malzemelerin yeniden işleme tabi tutularak tekrar kullanıldığı iddiasıyla ilgili Rektörlük tarafından idari inceleme ve soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, kalp damar cerrahisinde koroner bypass ameliyatlarında ve safen ven hazırlama işleminde kullanılan, tek kullanımlık olması gereken bazı tıbbi malzemeler işlem sonrasında imha edilmek yerine hastanenin sterilizasyon biriminde yeniden işleme tabi tutuldu ve başka hastalarda tekrar tekrar kullanıldı. Piyasa değeri yaklaşık 650 avro olan bu işlemin hastalara yaklaşık bin 250 euro bedelle faturalandırıldığı, ödemenin ise ilgili firmaya doğrudan yapıldığı öne sürüldü. İddialarda, söz konusu usulsüzlüğe ilgili firma ile birlikte bazı hekimler ve sağlık görevlilerinin de ortak olduğu ileri sürüldü.

İddiaların ardından Sağlık Dünyası Derneği Başkanı Hanifi Çöplü'nün gelen ihbarlar üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş'un da iddialar üzerine hastane bünyesinde idari inceleme ve soruşturma başlattığı, sürecin üniversite tarafından takip edildiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ