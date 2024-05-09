KTÜ'de Spor Şenliğinde Öğrenciler Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

KTÜ'de Spor Şenliğinde Öğrenciler Arasında Kavga Çıktı

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Spor Şenliği kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri arasında kavga çıktı. Kavgada bir öğrenci yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kavga nedeniyle maç bir süre durduktan sonra devam etti ve Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi galip ayrıldı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı ve üniversite öğrencisi darp raporu alarak şikayetçi oldu.

09.05.2024 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KTÜ'de Spor Şenliğinde saha karıştı, üniversite öğrencileri birbirine girdi

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi öğrencileri bu kez dolmuşçular ile değil futbol maçında Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile kavgaya tutuştu

TRABZON - Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Spor Şenliği kapsamında üniversite öğrencileri arasında oynanan turnuva maçında kavga çıktı. Üniversite öğrencilerinin yumruklu kavgasında bir öğrenci yaralandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Spor Şenliği kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri karşılaştı. Müsabaka esnasında iki fakülte öğrencileri arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. Yaşanan arbedede Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi M.E.Y. aldığı darbeyle yaralandı. Akademisyenlerin araya girmesiyle öğrenciler sakinleştirilirken, başına aldığı darbe ile yaralanan M.E.Y. hastaneye kaldırıldı. Kavga nedeniyle bir süre ara verilen karşılaşmanın tekrar devam etmesiyle Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşma esnasında sahada alınan güvenlik önlemlerinin de yetersiz olduğu gözlenirken, durumunun iyi olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi darp raporu alarak şikayetçi oldu. Üniversite öğrencilerin kavgası ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi öğrencileri Sürmene ilçesinde dolmuşçular ile yaşadıkları servis kavgasıyla gündeme gelmişlerdi. Öğrenciler kavgayı dolmuşçuların yol kesmesinin neden olduğunu söylerken, dolmuşçular ise ilk yumruğu öğrencilerin attığını iddia etmişti.

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa KTÜ'de Spor Şenliğinde Öğrenciler Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:31 İstanbul’da ekmeğe zam İşte yeni fiyatı İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı
19:06 Hamas ve İsrail heyetleri Kahire’den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
19:23 Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım
18:51 Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti
18:46 İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali’nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali'nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı
18:40 Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı Çöp konteyneri sonu oldu Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu
18:38 Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 257’ye yükseldi Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi
18:30 Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı Teklifi komisyondan geçti Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı! Teklifi komisyondan geçti
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
17:54 Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 20:15:08. #1.11#
SON DAKİKA: KTÜ'de Spor Şenliğinde Öğrenciler Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement