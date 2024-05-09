KTÜ Spor Şenliği'nde kavga çıktı, bir öğrenci yaralandı - Son Dakika
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KTÜ Spor Şenliği'nde kavga çıktı, bir öğrenci yaralandı

KTÜ Spor Şenliği\'nde kavga çıktı, bir öğrenci yaralandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından düzenlenen Spor Şenliği kapsamında yapılan futbol turnuvasında Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri arasında çıkan kavgada bir öğrenci yaralandı. Kavga nedeniyle maç bir süre durdu ve ardından devam etti. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

09.05.2024 10:39
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından düzenlenen Spor Şenliği kapsamında üniversite öğrencileri arasında oynanan turnuva maçında kavga çıktı. Üniversite öğrencilerinin yumruklu kavgasında bir öğrenci yaralandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Spor Şenliği kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri karşılaştı. Müsabaka esnasında iki fakülte öğrencileri arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. Yaşanan arbedede Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi M.E.Y. aldığı darbeyle yaralandı. Akademisyenlerin araya girmesiyle öğrenciler sakinleştirilirken, başına aldığı darbe ile yaralanan M.E.Y. hastaneye kaldırıldı. Kavga nedeniyle bir süre ara verilen karşılaşmanın tekrar devam etmesiyle Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşma esnasında sahada alınan güvenlik önlemlerinin de yetersiz olduğu gözlenirken, durumunun iyi olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi darp raporu alarak şikayetçi oldu. Üniversite öğrencilerin kavgası ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi öğrencileri Sürmene ilçesinde dolmuşçular ile yaşadıkları servis kavgasıyla gündeme gelmişlerdi. Öğrenciler kavgaya dolmuşçuların yol kesmesinin neden olduğunu söylerken, dolmuşçular ise ilk yumruğu öğrencilerin attığını iddia etmişti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa KTÜ Spor Şenliği'nde kavga çıktı, bir öğrenci yaralandı - Son Dakika

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