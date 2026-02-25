ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı

ABD\'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
25.02.2026 23:43
Küba İçişleri Bakanlığı, ABD'nin Florida eyaletinden gelerek ülke kara sularını ihlal ettiği belirlenen bir sürat teknesine müdahale edildiği olayda güvenlik güçlerine ateş açan 4 saldırganın hayatını kaybettiğini ve 1'i Kübalı güvenlik görevlisi olmak üzere 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Küba İçişleri Bakanlığı, Florida'dan gelen ABD'ye ait bir sürat teknesine yapılan müdahale sırasında 4 saldırganın öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Olayda Kübalı güvenlik güçlerine ateş açıldığı belirtildi.

KÜBA'DAN SÜRAT TEKNESİNE MÜDAHALE

ABD ile Küba arasındaki diplomatik gerilim devam ederken, Küba kara sularında silahlı çatışma yaşandı. Küba İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'ye kayıtlı bir sürat teknesinin Florida eyaletindeki bir limandan yola çıkarak Küba kara sularında sınır ihlali gerçekleştirdiği belirtildi.

4 ÖLÜ, 7 YARALI

Kübalı güvenlik güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Cayo Falcones Adası yakınlarındaki ihlale müdahale etmek üzere olay yerine geldiği ve teknedeki bazı kişilerin müdahale sırasında yetkililere ateş açtığı belirtildi. Kübalı güvenlik güçlerinin ateşe karşılık vermesiyle teknedeki 4 saldırganın öldürüldüğü, diğer 6 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Olayda ayrıca Kübalı sınır güvenlik güçlerine ait devriye teknesindeki bir komutanın da yaralandığı kaydedildi. Yaralananların tahliye edildiği ve tıbbi yardım sağlandığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Mevcut zorluklar karşısında Küba, egemenliğini ve bölgedeki istikrarını korumanın temel unsurlarından biri olan ulusal savunma ilkesi doğrultusunda kara sularını koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir" denildi.

Küba hükümeti, teknede bulunanların kimliği veya aracın bölgede ne yaptığına yönelik henüz bir bulgu tespit edilemediğini bildirirken, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gelişme, 3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela'ya yönelik geniş çaplı hava saldırısı ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile eşinin zorla ülke dışına çıkarılmasıyla kötüleşen ilişkilerin mevcut olduğu bir dönemde yaşandı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 123612e6 123612e6:
    Karıştır çorbayı. Tramp dünya ile dalga geçiyor. tuzu kuru 4 1 Yanıtla
SON DAKİKA: ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
