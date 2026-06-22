Kubilay Kaan Kundakçı\'nın Ölüm Davası Başladı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu sanıkların ilk kez hakim karşısına çıkacağı duruşma öncesi rapçi Vahap Canbay ve Kundakçı'nın ailesi arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Mart gecesi Ümraniye ilçesi Sıddık Sokak'ta meydana geldi. Rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kundakçı, Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne giderek araç içinde beklemeye başladı. Bu sırada stüdyo önüne çakarlı araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve beraberindekilerle grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kadayıfçıoğlu'nun silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ünlü isimlere müebbet hapis istemi

Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, silahı ateşlediği belirtilen Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından; şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Olay sonrası şüphelilere yardım ettiği öne sürülen türkücü İzzet Yıldızhan hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başlayan ilk duruşma, İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile hayatını kaybeden Kundakçı'nın yakınları katıldı. Sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam eden duruşmada, mahkeme heyetinin tanıkları dinlemesi ve dosyadaki delilleri değerlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan duruşma öncesi rapçi Vahap Canbay ve hayatını kaybeden Kundakçı'nın ailesi arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Canbay'ın aileyle tartışma yaşadığı gergin anlar kameralara yansırken; Canbay'ın yakınlarından birisinin ise basın mensuplarını tehdit ettiği ve üzerlerine yürüdüğü anlar da görüntülerde yer aldı. - İSTANBUL