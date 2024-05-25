Küçükçekmece Basın Ekspres yan yolunda zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

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Küçükçekmece Basın Ekspres yan yolda panelvan araç sürücüsü araçları sollamaya çalışırken iki otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Basın Ekspres yan yol Halkalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı istikametine doğru seyreden ve araçları sollamaya çalışan M.A. idaresindeki 34 FEH 933 panelvan araç karşıdan gelen iki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, panelvan araç sürücüsü M.A, ile yanındaki yolcu, 34 DZ 1346 Opel marka otomobil sürücüsü E.Ç. ile kadın yolcu S.S. ve 34 GBH 1346 plakalı Peugeot markalı otomobil sürücüsü U.U. ile yolcusu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekplerine teslim etti. Yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan araç sürücüsü E. Ç. ve kadın yolcusu S.S.'nin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Basın Ekspres yan yol, yaklaşık 1 saat kapalı kalırken, araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL