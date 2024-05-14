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Küçükçekmece'de 6 kişilik grup arasında kalıp önce darp edildi sonra bıçaklandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 6 kişilik genç grup, bir kişiye saldırdı. 6 kişinin arasında kalan kişi, tekme ve tokatla darp edildikten sonra bıçaklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, sokakta yürüyen 15 yaşlarında bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenle 6 kişilik genç bir grupla tartıştı. Tartışmanın ardından gruptakiler gence tekme ve tokatla saldırmaya başladı. Sokakta bir süre darp edilen genç yere düşünce diğerleri de tekmeyle vurmaya devam etti. Bu sırada gruptan bir kişi yerde yatan şahsı bıçakladı. Yere yığılan genci gören gruptakiler olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. İhbar üzerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı şahıs ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, taraflardan kimsenin polise şikayette bulunmadığı öğrenildi. Gencin darp edilmesi ve bıçaklanması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.