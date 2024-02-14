Küçükçekmece'de AK Parti Belediye Başkan Adayı'na silahlı saldırı: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de AK Parti Belediye Başkan Adayı'na silahlı saldırı: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece\'de AK Parti Belediye Başkan Adayı\'na silahlı saldırı: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece'de AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü, yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

14.02.2024 10:19  Güncelleme: 10:22
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Küçükçekmece'de AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen 4'ü adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de AK Parti Belediye Başkan Adayı'na silahlı saldırı: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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