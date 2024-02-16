Küçükçekmece'de, alkollü olduğu iddia edilen ve sokaktan geçen köpeği yola fırlatarak motosikletin önüne atlayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılırken, hakkında 7 bin 216 lira idari para cezası kesildi.
Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaşanmıştı. Alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, sokakta bağırarak yürürken önce yanından geçen bir köpeği yere fırlatmış ardından motosikletin önüne atlamıştı. Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, çevrede geniş çaplı bir çalışma yaptı. Çalışmanın ardından İbrahim T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli ikamet ettiği adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakılırken hakkında 7 bin 216 lira idari para cezası kesildi.
Olayın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
Kaldırımda yürüyen şüpheli İbrahim T. bağırarak gittiği ve yanından geçen köpeği alıp fırlattığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Küçükçekmece'de Alkollü Şahıs Köpeği Yola Fırlattı, Gözaltına Alındı - Son Dakika
Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17.8 geriledi. İstanbul toplam satışlardan aldığı yüzde 16.7 payla ilk sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı geçen yıl yüzde 52,7'ye yükseldi. Mutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı artarken, evli bireylerin daha mutlu olduğu tespit edildi. Hayat pahalılığı ise ülkedeki en büyük sorun olarak görüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonların teröristler etkisiz hale getirilene kadar devam edeceği belirtildi.
İstanbul Barosu, Erzincan'daki maden faciasının ardından maden şirketi Anagold Madencilik ve Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayette, faciada sorumluluğu tespit edilecek diğer kişiler de yer aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.96'ya yükseldi. Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3.4'ten yüzde 3.2'ye geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın iddialı turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin yardımcı olabileceğini belirterek, ''Oradaki tesislerin yapılmasına ve işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz.'' dedi.
İstanbul'da bir metrobüste yaşanan taciz görüntüleri infial yarattı. Ayakta duran bir kadın yolcunun arkasına geçen sapık, parmaklarıyla dakikalarca taciz etti. Mide bulandıran olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, şahsın metrobüsün durmasını fırsat bilerek kaçtığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atama kararlarına göre, eski Beyoğlu belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan Tunus Büyükelçisi olarak atandı. Demircan, Türkiye ve Tunus arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, Kuzey Makedonya, Slovakya, Portekiz, Cibuti, Suudi Arabistan, Dominik, Somali, Çad ve Gambiya büyükelçiliklerine de yeni atamalar yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?