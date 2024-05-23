Küçükçekmece\'de Anaokulu Otobüsü İkinci Kez Soyuldu

3.Sayfa

Küçükçekmece'de, anaokulu sınıfı olarak kullanılan otobüsü hedef alan hırsızlar, sınıfı ikinci kez soydu. İncelemenin ardından içerdeki oyuncakların çalındığı tespit edilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesindeki İstanbul Ticareti Odası (İTO) Kanarya İlkokulunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ana sınıfı olarak kullanılan bahçedeki otobüsün camlarını kırıp içeri girdi. Şahıs ya da şahıslar, daha sonra malzemeleri dağıttı. Sabah derse girmek için gelen öğretmen ve öğrenciler camların kırık ve içerdeki eşyaların dağıtıldığını fark etti. Okul yönetiminin haberdar edilmesinin ardından ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamera ve parmak izi incelemesi yaptı. İncelemede içerdeki oyuncakların çalındığını tespit etti. Yapılan incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İkinci kez hırsızların girdiği ana sınıfta öğrenciler, sabah bir saat dışarıda kaldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olayla ilgili konuşan bir veli, "Evet hırsız girdi. Orayı toparladılar, cam kırılmış. Herhalde camdan girmişler, kimin girdiğini bilmiyoruz. Çocuklar sabah dışarıda bir saat kaldılar. İçinden ne alınmış bilemiyorum" dedi. - İSTANBUL