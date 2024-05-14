Önüne çıkan araca çarpmamak için kalabalığın arasına daldı: 5 yaralı - Son Dakika
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Önüne çıkan araca çarpmamak için kalabalığın arasına daldı: 5 yaralı

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Küçükçekmece'de bir ara sokaktan çıkan araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, önce bariyerlere ardından kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

14.05.2024 19:37  Güncelleme: 08:20
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde ara sokaktan çıkan araca çarpmamak için manevra yapan otomobil önce bariyerlere ardından kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılır Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCE BARİYERLERE SONRA YAYALARA ÇARPTI

Saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddeye ara sokak üzerinden çıkan araca çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil, önce bariyerlere daha sonra kaldırımda yürüyen 5 kişiye çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle 5 kişi savrulurken olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılmasının ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"FREN YERİNE GAZA BASIYOR"

Olayı gören Hüseyin Cesur, "Arabayı kadın kullanıyordu. Araba ilerden geldi. O sırada burada 6 tane genç vardı. 16-17 yaşlarında liseliler yürüyordu. Bir anda fren yerine gaza basıyor. Gaza basınca da öğrencilere çarpıyor. Öğrencilerden bir tanesinin ayağı kırılıyor. Diğer gençlere hafif dokunuyor. Sonrasında şoför direkt duruyor zaten. Şok içinde arabada bekledi" dedi.

Önüne araç çıkınca fren yerine gaza bastı! 5 yaralı
Önüne çıkan araca çarpmamak için kalabalığın arasına daldı: 5 yaralı
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İnceleme, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Önüne çıkan araca çarpmamak için kalabalığın arasına daldı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Önüne çıkan araca çarpmamak için kalabalığın arasına daldı: 5 yaralı - Son Dakika
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