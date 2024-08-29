Küçükçekmece'de ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı

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Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

29.08.2024 18:13
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Küçükçekmece'de ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Mercan sokakta 5 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işçilerin yemekte olduğu bir saatte yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün daireyi sardı. Sokakta bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine bir çok polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Sokak polis ekipleri tarafından bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Binada bulunan düğün salonu, tekstil ve koli atölyeleri tahliye edildi. Sokakta ise panik havası yaşandı. Yangında dairenin camları patlarken kullanılmaz atölyenin ise kullanılmaz halde olduğu görüldü.

Yanan binada atölyesi olan Sadettin Koç "Yemek paydosundalardı galiba. Bir anda duman çıkmaya başladı. Daha sonra itfaiyeyi çağırdık. Yangın alt katta ki koli atölyesine sıçrasaydı sıkıntı olurdu. Allah'tan itfaiye çabuk gelip söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yada mahsur kalma olmadı. Büyük ihtimalle yemekte oldukları için göremediler o yüzden yayıldı" dedi.

Kaynak: İHA

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