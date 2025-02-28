Küçükçekmece'de Aziz Yeniay'a Yönelik Saldırı ile İlgili İddianame Hazırlandı

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Küçükçekmece'de Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları yaptığı esnada saldırıya uğramasına ilişkin iddianame hazırlandı

İSTANBUL - Mahalli idareler seçim sürecinde 2024 yılında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı olan Aziz Yeniay'ın 10 Şubat 2024'te Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 61 sanığın çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahalli idareler seçim sürecinde 2024 yılında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın 10 Şubat 2024'te bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 304 sayfalık iddianamede 1 maktul, 37 müşteki ve 61 sanık yer aldı. İddianamede saldırıyı Eminanç Kardeşler Organize Suç Örgütü'nün düzenlendiği aktarılarak, örgütün tüm faaliyetlerine yer verildi.

İddianamede seçim sürecinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay ve beraberindeki seçim ekibinin, 10 Şubat 2024 günü Mardin Midyat Nazlıca Köyü Sakinleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine geldiği, toplantı esnasında dernek binası içerisinde ve önünde yaklaşık 150 kişilik bir kalabalığın oluştuğu, konuşmasını tamamlayan Yeniay'ın dernek binası dışına yöneldiği belirtildi. Bu esnada bir aracın camlarından ve sunroof bölümünden çıkan şahısların araç içerisinden keleş olarak tabir edilen tam otomatik silah ve 4 adet tabanca ile dernek binası önünü yaylım ateşine tuttukları iddianamede kaydedildi. Uzun namlulu silahtan çıkan kurşunların sokak üzerinde yürümekte olan sivil vatandaş Ebru Güneş Dumu'nun baş ve omuz kısmına isabet ettiği de iddianamede açıklandı.

Olay anına ilişkin güvenlik kamera kayıtları üzerinde yapılan incelemeler, şüphelilerin ifadeleri, raporlar ve saha araştırmalarında edinilen bilgiler birlikte değerlendirildiğinde 4 ayrı eylemin Küçükçekmece'de faaliyet gösteren Bayrolar Grubu olarak bilinen Eminanç Kardeşler organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği iddianamede ifade edildi. Yurtdışında bulunan firariler Bayram Eminanç ve Fevzi Eminanç'ın örgütün eş konumundaki liderleri oldukları, örgütü Türkiye'de bulunan temsilcileri "Sefir" kod adlı Ömerhan Çeken aracılığıyla yönettikleri iddianamede açıklandı. Örgütün para karşılığı taşeron olarak düzenlediği silahlı saldırılardan, uyuşturucu madde ticaretinden ve her neviden gayrimeşru işlerden maddi kazanç elde ettiği de iddianamede belirtildi.

İddianamede 61 sanık hakkında farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

İddianame, Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.