Küçükçekmece\'de çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi 1. Hilal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, kavga sırasında şüphelilerden biri diğer grupta bulunan bir kişiyi bıçakladı. Şahıslar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan yabancı uyruklu şahıs ağır yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak, sokak polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı. Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı.
Olaya tanık olan Uğur Gül, "İlk başta telefoncunun içinde tartışma yaşandı. Kalabalık grup kapının önüne çıktı. 15-20 kişi toplandı. Daha sonra bıçakla birbirlerine girmişler. Bir kişi sırtından bıçaklanmış. Daha sonra yaralı düştü kaldı. Hepsi yabancı uyrukluydu. Bıçaklayanlar kaçtı. Polis ekipleri hızlıca geldi. Ambulans da geldi, yaralıyı alıp götürdü" dedi.
Polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. - İSTANBUL
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