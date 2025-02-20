Küçükçekmece\'de Bina Tahliyesi

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İstanbul Küçükçekmece'de bir binadan henüz bilinmeyen bir nedenle çatlama sesi gelince, vatandaşlar tahliye edildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Olay, saat 23.20 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle çatlama sesi geldi. Çatlama seslerini duyan vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, vatandaşları binadan tahliye etti. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. - İSTANBUL